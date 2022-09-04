Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

"Обстріл двох районів Харкова. Попередньо прильоти у Холодногірському та Новобаварському районах міста. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - наголосив він.

Пізніше мер написав у телеграмі, що в Новобаварському районі росіяни пошкодили кілька приватних будинків і багатоповерхівку неподалік.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів у телеграмі, що медики ушпиталили двох людей. Постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

"До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!" - закликав очільник ОВА.

У ніч з 3 на 4 вересня російський агресор обстріляв Харків, унаслідок чого згорів ресторан.

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