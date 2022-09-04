Росіяни обстріляли Харків: є поранені, пошкоджені будинки
У Харкові 4 вересня росіяни обстріляли будинки в Холодногірському й Новобаварському районах, поранили двох цивільних
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
"Обстріл двох районів Харкова. Попередньо прильоти у Холодногірському та Новобаварському районах міста. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - наголосив він.
Пізніше мер написав у телеграмі, що в Новобаварському районі росіяни пошкодили кілька приватних будинків і багатоповерхівку неподалік.
Голова ОВА Олег Синєгубов розповів у телеграмі, що медики ушпиталили двох людей. Постраждалі перебувають у стані середньої важкості.
"До уваги жителів міста Харків та області: максимально перебувайте в укриттях!" - закликав очільник ОВА.
- У ніч з 3 на 4 вересня російський агресор обстріляв Харків, унаслідок чого згорів ресторан.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе