Росія обстріляла Київський район Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Два прильоти. Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - пише Терехов.

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