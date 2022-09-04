Росія обстріляла Київський район Харкова
У ніч з 3 на 4 вересня російський агресор обстріляв Харків
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Два прильоти. Попередньо Київський район, приватний сектор. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - пише Терехов.
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