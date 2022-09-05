Про це інформує в телеграмі очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни двічі скерували свої "Урагани" на Криворізький район", - пише Резніченко.

Голова області повідомляє, що в місті Апостолове загинула літня місцева жителька. Також ще троє людей зазнали поранень. Нині їх у тяжкому стані доправили до медзакладів.

"У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - роз'яснює очільник Дніпропетровщини.

Рашисти гатили і по Зеленодольську. Відомо, що пошкоджені виробничі будівлі підприємства, із людей ніхто не постраждав.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

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