Впродовж доби Росія обстрілювала Сумщину понад 40 разів
За добу по Сумщині було 39 російських прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї
Про це у телеграм повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.
Загалом росіяни здійснили 6 обстрілів. Зокрема, під російським вогнем опинилися Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади.
Як зазначає Живицький, доба минула без втрат.
- Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
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