Впродовж доби Росія обстрілювала Сумщину понад 40 разів

Про це у телеграм повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

Загалом росіяни здійснили 6 обстрілів. Зокрема, під російським вогнем опинилися Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади.

Як зазначає Живицький, доба минула без втрат.

Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

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