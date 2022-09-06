У Кривому Розі прогриміли вибухи, — голова облради
Увечері 5 вересня окупанти обстріляли Криворізький район
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Ввечері, приблизно, о 19 годині, ворог завдав два ракетні удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав він..
Місцеві Telegram-канали пишуть, що в будинках, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вибило шибки від вибухової хвилі.
Крім того, за інформацією ЗМІ, окупанти обстріляли околиці міста із ЗРК С-300. Повідомляється, що атаку вели із тимчасово окупованої Херсонської області.
- У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.
- Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС.
- Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
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