У Кривому Розі прогриміли вибухи, — голова облради

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Ввечері, приблизно, о 19 годині, ворог завдав два ракетні удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав він..

Місцеві Telegram-канали пишуть, що в будинках, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вибило шибки від вибухової хвилі.

Крім того, за інформацією ЗМІ, окупанти обстріляли околиці міста із ЗРК С-300. Повідомляється, що атаку вели із тимчасово окупованої Херсонської області.

У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС.

Увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

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