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Вдруге Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду, - Зеленський

5 вересня, 2022 понедiлок
22:35
війна з Росією Зеленський

Російські військові влаштували черговий провокативний обстріл, який вдруге поставив Запорізьку станцію за крок від радіаційної катастрофи

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з’єднувала ЗАЕС з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою і найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на усіх рівнях", - заявив він.

  • 5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції.
  • Станом на 5 вересня, через обстріли росіян, була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України.

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Володимир Зеленський
окуповані території
Запорізька АЕС
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