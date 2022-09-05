Через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

Там зазначили, що внаслідок обстрілів були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції

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