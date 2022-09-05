Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС, - Верещук
Люди масово звертаються до уряду України по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію
Про це віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час спілкування з журналістами на французькому телеканалі LCI.
"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, сьогодні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - повідомила Ірина Верещук.
"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – сказала віцепрем'єр-міністр.
Верещук констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.
Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, наголосила Ірина Верещук.
- У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.
- Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС.
- 5 вересня в Енергоатомі заявили, що через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.14Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе