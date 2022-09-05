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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС, - Верещук

Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС, - Верещук

5 вересня, 2022 понедiлок
22:55
війна з Росією

Люди масово звертаються до уряду України по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час спілкування з журналістами на французькому телеканалі LCI.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, сьогодні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - повідомила Ірина Верещук.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – сказала віцепрем'єр-міністр.

Верещук констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, наголосила Ірина Верещук.

  • У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.
  • Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС.
  • 5 вересня в Енергоатомі заявили, що через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою.

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Новини
Україна
Енергодар
Ірина Верещук
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
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