English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Наука Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС

Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС

5 вересня, 2022 понедiлок
20:42
Наука ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Дослідники заявили, що нова ймовірність переміщення радіації після умовної аварії на Запорізькій атомній електростанції, торкнулося б півдня України та кількох країн Європи

Про це інформує в фейсбуці Укргідрометцентр.

У дослідженні виявили, що якби аварія стралася на ЗАЕС 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4.09.2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС (в наслідок УРА), на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.

До прикладу, на Запорізькій та Херсонській областях викиди пройшли б досить вузькою смугою, запевняють дослідники. Такв ж ситуація могла б бути і в центральній частині тимчасово окупованого Криму.

Нині підвищень радіаційного фону на цих територіях не зафіксовано.

  • 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
  • 31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.
  • 31 серпня міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.
  • 5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції. 
  • Протягом останніх трьох діб окупанти продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Туреччина
війна з Росією
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Читайте також:
путін
3 вересня, 2022 субота
Путін вирішив, що він здобуде контроль над Україною чи зруйнує її, - військовий експерт Шерр
4 вересня, 2022 неділя
На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. Й лише тих, хто має певну спеціальність
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
5 вересня, 2022 понедiлок
У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.31
  • EUR
    Купівля 39.14
    Продаж 40.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
20:52
окупанти
"Яку батьківщину я захищаю?". Окупант "покаявся" дівчині за війну в Україні, - перехоплення розвідки
20:39
Маріуполь
У Маріуполі пролунав гучний вибух, — Петро Андрющенко
20:33
Збірна України з волейболу, Україна - Нідерланди
Україна перемогла Нідерланди та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС з волейболу
20:28
Суд у "справі держперевороту" у Мінську
У Білорусі засудили учасників "справи про держпереворот"
20:14
санкції проти Росії
Різке падіння виробництва. У Росії підготували звіт про наслідки західних санкцій
20:00
ЗСУ
ЗСУ завдали великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині, - Генштаб
19:57
Іван Сафронов
У Росії журналіста Сафронова ув'язнили на 22 роки за звинуваченням у державній зраді
19:53
Оновлено
Сумщина
Унаслідок ранкових обстрілів на Сумщині пошкоджені лінії електромереж, 10 будинків мирних жителів і сільрада
19:41
Інфографіка
Нафтогаз
Нафтогаз виплатив членам правління понад пів мільярда, — Олексій Кучеренко
19:23
На фото Каховська ГЕС
Протиправні дії в Херсонській області: російські військові відключили Каховську ГЕС від електромережі, - Генштаб
19:21
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС із енергосистемою України, - Енергоатом
19:01
Зимова форма для ЗСУ
НАТО на 50% може забезпечити ЗСУ зимовим спорядженням, - Der Spiegel
18:50
Горбатий кит
Учені зафіксували спільну "шлюбну пісню" горбатих китів, між якими було понад 14 тис. км
18:48
На фото Зеленський і Джонсон
Підсумкова розмова. Зеленський поговорив з Джонсоном, який пішов з посади британського прем'єра
18:42
Ексклюзив
шенгенська віза шенген
Комітет Ради підтримав постанову про звернення до країн ЄС щодо заборони шенгенських віз громадянам РФ, - нардеп Наливайченко
18:30
Ексклюзив
НАБУ
Якщо Рада змінить закон і владі не вдасться поставити "свого" керівника НАБУ, нас може чекати римейк конкурсу на очільника САП, - нардеп Юрчишин
18:23
"Ї" як знак незалежності: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі
18:03
Астероїд
Поряд із Землею пролетить надзвуковий астероїд, удесятеро швидший за кулю
17:47
газопровод
Найбільший німецький імпортер газу Uniper заявив про припинення постачань з Росії
17:41
Антонівський міст
ЗСУ тримають під вогневим контролем усі мости Півдня, - Наталія Гуменюк
17:33
на фото: стікерпак" Котики"
"Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal
17:21
Ексклюзив
Денис Шмигаль
До нового року маємо амбіцію виконати всі сім умов, які поставили Україні під час надання кандидатства до ЄС, - Шмигаль
17:04
Правоохоронці посилюють безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош-ха-Шана
Правоохоронці посилюють безпекові заходи в Умані напередодні свята Рош га-Шана й радять хасидам утриматися від паломництва
17:04
Ексклюзив
Жозеп Боррель
ЄС надалі підтримуватиме Україну, попри шантаж Росії, - Жозеп Боррель
17:00
Динамо - Зоря
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 3-го туру
16:53
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати усіх матчів 3-го туру
16:45
ППО збила ракету
У Вінницькій області пролунали вибухи, працює ППО
16:43
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:39
Ексклюзив
Жозеп Боррель
Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, - Жозеп Боррель
16:38
Президент Егілс Левітс ініціює надання автокефалії Латвійській православній церкві, щоб позбавити її впливу РПЦ
16:36
Ексклюзив
Є відчуття, що противник дуже сильно втомився та втратив ініціативу, - майор ЗСУ Ковальов
16:30
танк
Треба добити 1,5 тис. танків, щоб залишити РФ без танкового кулака, - експерт Defense Express Киричевський
16:27
російський окупант
На Запоріжжі знищено склад окупантів з бюлетенями для псевдореферендуму та базу ФСБ - розвідка
16:25
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін у пастці: він став заручником географії та HIMARS на Півдні України, - політолог-міжнародник Воля
16:19
Ілюстративне зображення. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном
15:53
Телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною
15:42
Борис Джонсон
Джонсон відреагував на обрання Трасс новою прем'єркою Британії
15:10
У Китаї стався землетрус, який забрав життя 21 людини і спровокував зсуви ґрунту
15:04
на фото: зруйнований дім
В Апостоловому на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка, ще трьох людей поранено
14:58
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
Арештовано активи компанії гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо вартістю понад 6 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV