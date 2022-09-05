Про це інформує в фейсбуці Укргідрометцентр.

У дослідженні виявили, що якби аварія стралася на ЗАЕС 4 вересня, то радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України, Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4.09.2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС (в наслідок УРА), на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму. Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.

До прикладу, на Запорізькій та Херсонській областях викиди пройшли б досить вузькою смугою, запевняють дослідники. Такв ж ситуація могла б бути і в центральній частині тимчасово окупованого Криму.

Нині підвищень радіаційного фону на цих територіях не зафіксовано.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.

31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.

31 серпня міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.

5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції.

Протягом останніх трьох діб окупанти продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

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