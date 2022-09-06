Вночі ворог обстрілював Харків
У Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, у місті та області оголошена повітряна тривога
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними журналістів, у Харкові чули звуки вибухів близько 00:21 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
Близько 01:00 повітряна тривога у місті закінчилась.
- Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
- Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.
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