Над Миколаївщиною українські сили ППО збили дві російські ракети

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"5 вересня, близько 19.00 години, у небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищені дві керовані авіаційні ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.

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