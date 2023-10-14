єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки коштів отримали українці на ремонт пошкодженого житла
З початку запуску програми єВідновлення близько 19,3 тисячі українців отримали кошти на ремонт пошкодженого житла: загалом їм виплатили 1,5 мільярда гривень
Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що можливість надіслати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно з'явилась у Дії з першого місяця повномасштабного російського вторгнення. З того часу, надійшло понад 535 тисяч повідомлень. Усі вони зберігаються в Реєстрі пошкодженого й знищеного майна. Водночас програма єВідновлення запрацювала у травні.
"єВідновлення - одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема - від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію. Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн", - вказав Федоров.
Він додав, що також вже отримали 4,2 тисячі заяв на компенсацію за зруйноване майно.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло за програмою єВідновлення у Харківській області подали понад 16 тис. заяв. Це робить область лідером за кількістю поданих заяв на компенсацію.
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