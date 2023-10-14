єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки коштів отримали українці на ремонт пошкодженого житла

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що можливість надіслати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно з'явилась у Дії з першого місяця повномасштабного російського вторгнення. З того часу, надійшло понад 535 тисяч повідомлень. Усі вони зберігаються в Реєстрі пошкодженого й знищеного майна. Водночас програма єВідновлення запрацювала у травні.

"єВідновлення - одна з найскладніших послуг, яку ми запустили. Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема - від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію. Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн", - вказав Федоров.

Він додав, що також вже отримали 4,2 тисячі заяв на компенсацію за зруйноване майно.