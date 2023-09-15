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На Харківщині подали найбільше заявок на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло, - Шмигаль

15 вересня, 2023 п'ятниця
11:29
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини

На компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло єВідновлення у Харківській області подали понад 16 тис. заяв, що робить область лідером за кількістю поданих заяв на компенсацію

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Харківська область є лідером за поданими заявами на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло єВідновлення: понад 16 тис. заяв.", -  сказав він, наголосивши, що потрібно прискорити обробку заяв.

На відновлення Харківщини виділили 3,56 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення, а ще 4,4 млрд грн допомоги цього року виділили місцевим бюджетам для реалізації необхідних цілей. З резервного фонду регіон отримав 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій, тобто укріплень та оборонних споруд.

"На відновлення областей України уряд вже виділив 60 млрд грн, завдання місцевих влад — їх ефективне використання", - сказав Шмигаль.

Він додав, що для розмінування деокупованих територій усього в країні залучено 26 машин, з яких 6 на Харківщині, але уряд не припиняє співпрацю з партнерами та залучення їхньої допомоги до постачання нової техніки. 

Шмигаль також окреслив пріоритетні витрати для місцевих бюджетів: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.

  • 25 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в України уряд виділив більше ніж 25 мільярдів гривень для відновлення постраждалих територій.
Економіка
Україна
уряд Шмигаля
Харківщина
відбудова України
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