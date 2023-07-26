Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що чергові 3,5 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії будуть спрямовані на відновлення громад 8 областей, які найбільше постраждали від російської агресії.

Зокрема, йдеться про Київську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області. Державні кошти спрямують на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків та лікарень у цих областях

Крім того, уряд виділив ще 3,3 млрд грн на реалізацію експериментального проєкту комплексного відновлення деокупованих населених пунктів, зокрема, Бородянки на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині, Посад-Покровського на Херсонщині та Ягідного на Чернігівщині.

Даний проєкт реалізують вже у 2023 році. Загальна вартість усіх проєктів складе майже 10 млрд гривень.