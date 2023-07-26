Від початку повномасштабного вторгнення уряд виділив понад 25 млрд грн на відновлення України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в України уряд виділив більше ніж 25 мільярдів гривень для відновлення постраждалих територій
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що чергові 3,5 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії будуть спрямовані на відновлення громад 8 областей, які найбільше постраждали від російської агресії.
Зокрема, йдеться про Київську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області. Державні кошти спрямують на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків та лікарень у цих областях
Крім того, уряд виділив ще 3,3 млрд грн на реалізацію експериментального проєкту комплексного відновлення деокупованих населених пунктів, зокрема, Бородянки на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині, Посад-Покровського на Херсонщині та Ягідного на Чернігівщині.
Даний проєкт реалізують вже у 2023 році. Загальна вартість усіх проєктів складе майже 10 млрд гривень.
- 21 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву й центральну владу відкласти видатки, які не входять до пріоритетних сфер фінансування, а саме: безпеки та оборони, соціальної сфери, критичної інфраструктури та відновлення.
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