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Шмигаль назвав 5 пріоритетів фінансування й закликав місцеву та центральну владу відкласти видатки, які "не на часі"

21 липня, 2023 п'ятниця
15:38
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеву й центральну владу відкласти видатки, які не входять до пріоритетних сфер фінансування, а саме: безпеки та оборони, соціальної сфери, критичної інфраструктури та відновлення

Про це він сказав на засіданні уряду у п'ятницю, 21 липня.

Шмигаль зазначив, що абсолютним пріоритетом державних видатків наразі є оборона та безпека, на які за перші пів року 2023-го уряд виділив 672 мільярдів гривень. Ці кошти спрямували на зарплати військових, на техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення армії.

Також пріоритетною є соціальна сфера. На пенсії, допомоги одиноким матерям, людям з інвалідністю, ВПО, субсидії та інші пільги за шість місяців уряд виділив 264 мільярди гривень. Це майже 20% від усього обсягу видатків держбюджету за цей час. 

Робота бюджетної сфери, зокрема, виплата зарплат лікарям та вчителям, фінансування медицини, освітні субвенції, - третій пріоритет видатків. Четвертий - це критична інфраструктура, тобто енергетика, забезпечення тепло- і водопостачання, залізниця тощо.  

Крім того, до пріоритетних сфер належить швидке відновлення, до якого входить відбудова та захист енергооб'єктів, гуманітарне розмінування, ремонти та відбудова житла людей та інфраструктури на деокупованих та постраждалих територіях. 

Прем'єр-міністр звернувся до керівників місцевої та центральної влади з закликом відкласти всі видатки, які не стосуються цих сфер. 

"Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання - як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або вирішує критичне питання? Якщо відповідь - ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - наголосив Шмигаль. 

Він додав, що підтримка партнерів наразі дозволяє реалізовувати реформи та проєкти без залучення бюджетного фінансування.

  • 20 липня стало відомо, що Мінкульт виділив із держбюджету на комедійний серіал Юрія Горбунова "Смт Інгулець" 33 млн грн. Відповідний тендер з'явився на майданчику Prozorro.
  • Того ж дня під час щоденного звернення президент Зеленський наголосив, що максимум державних ресурсів має йти на оборону. Він доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку, а також звернувся до представників місцевої влади з закликом справедливо та правильно використовувати бюджетні кошти
Україна
бюджет
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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