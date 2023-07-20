Зеленський доручив Шмигалю знайти заміну міністру культури Ткаченку

Про це Зеленський заявив 20 липня під час щоденного звернення, повідомляє Офіс президента.

За словами президента, він говорив сьогодні зі Шмигалем бюджетні видатки.та наголосив, що максимум державних ресурсів має йти на оборону.

"Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за допомогою позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за допомогою саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але нині маємо інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, недержавні", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що запропонував главі уряду два кроки.

"Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які нині дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - розповів Зеленський.

Він також звернувся до всіх представників місцевої влади.

"Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога", - підкреслив Зеленський.