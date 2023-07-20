Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "СМТ Інгулець"

"Це невеликі кошти": Горбунов про 33 млн гривень з держбюджету на серіал "СМТ Інгулець"

20 липня, 2023 четвер
11:57
Культура На фото: Юрій Горбунов

Мінкульт виділив із держбюджету на комедійний серіал Юрія Горбунова "СМТ Інгулець" 33 млн грн. Шоумен наголосив, що це не великі гроші для 24 епізодів

Відповідне відео Горбунов опублікував в Інстаграм.

"Чому для нас зараз важливо знімати комедію? Від початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву та гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще РФ просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну, культурну війну з нами. Вони знімають сотні фільмів, серіалів, мультфільмів, в яких пропагують руський мир", - сказав шоумен.

Горбунов наголосив,  що Україні поки що не має чим відповісти: "Держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продакшен, який в Україні, який знімає для українців. Багато хто з них потікали за кордон, ми на місці. Ми працюємо".

Горбунов зазначив, що 33 мільйони гривень на 24 епізоди - це невелика сума. Він обіцяє створити продукт, який буде надихати, а коли держава пропонує фінансування для створення контенту для інформаційної війни, то відповідь на цю пропозицію та зроблення всього можливого для гідної відповіді росіянам є патріотичним обов’язком його та колег.

Читайте також: Кіно про Паровоза - символ загрозливої деградації

Юрій зауважує, що в ТОП-20 українського YouTube зараз є російський серіал "Інтерни" з пропагандистом Іваном Охлобистіним у головній ролі. Шоумен підкреслює, що це може бути через відсутність альтернативи.

Що відомо про гроші для серіалу

На майданчику Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на знімання серіалу "СМТ Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень.

Фото: скрін

Компанія Горбунова повинна створити серіал під робочою назвою "СМТ Інгулець" до 31 грудня 2023 року за ці кошти. Послуга включає написання/адаптацію сценаріїв та передбачає часткове виробництво з використанням технологій.

Анотація до серіалу є на сайті Prozorro: "Два талановиті айтішники Максим й Данило біжать з фронтового Харкова і, дорогою до Львова, опиняються в Кіровоградській області у смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько "Батя". Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Реакція суспільства

Депутати з партії "Європейська солідарність" вимагають, щоб міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповідав за розподіл ресурсів під час війни. Крім того, партія буде наполягати на його відставці, повідомила депутатка Ірина Геращенко. Це питання вже порушувалося раніше, а петиція про звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів, тому влада повинна її розглянути.

Нардеп Володимир Ар’єв у дописі припустив, що в одному з героїв може вгадуватися президент ФК "Інгулець" і популярний медіаперсонаж Олександр Поворознюк.

На цю подію відреагував продюсер Ігор Кондратюк. Він порівняв дві новини: збір Сергія Притули на потреби спецпризначенців ГУР МО та договір студії Горбунова "Прототип Продакшн" і з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

"У мене трошечки розриває бошку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип – моя хата з краю. 

Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБАми, навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може, це відео почують ті, хто тобі виділили. Може, в них хоч щось спрацює", - сказав Кондратюк.

Користувачі також висловили свою думку в коментарях.


Фото: Instagram Юрія Горбунова

Чому вимагають відставки Ткаченка

Олександр Ткаченко очолює Міністерство культури й інформаційної політики України від 4 червня 2020 року. Він уже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці. 

Засновник Ukrainer Богдан Логвиненко в лютому 2023 року в інтерв’ю одному з українських видань розповів: "Мінкульт – це абсолютно регресивна інституція, на жаль. Це неможливо. Мінкульт і Міносвіти це інституції, за які соромно, які, на мою думку, не впоралися із завданням збереження культури й освіти під час війни".

Водночас 9 березня цього року не відбулось традиційне нагородження лауреатів національної Шевченківської премії, хоча імена лауреатів стали відомі ще в лютому.

На початку березня Юрій Шиян зареєстрував петицію "Про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України". У ній він зазначив, що Ткаченко на цій посаді здійснював керівництво таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Також, за словами автора петиції, Ткаченко "відзначився" недотриманням слова та "привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них".

2 червня петиція набрала 25 тис. голосів, необхідних для того, щоб її розглянув прем'єр і надав відповідь. А 3 червня Юрій Шиян повідомив, що отримав начебто від уряду лист, де йшлося, що петиція "у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку". При цьому дані з сайту Кабміну демонстрували наявність більше ніж 25 тис. підписів, а для їхнього збору залишалося ще два дні. На сторінці Кабміну у Twitter підтвердили, що автор петиції отримав такого листа, але пояснили його відправлення технічним збоєм.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Новини
Кіно
Війна з Росією
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
19 липня, 2023 середа
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
19 липня, 2023 середа
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
путін пригожин
20 липня, 2023 четвер
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
12:41
ПВК Вагнера
У Білорусі сталася сутичка між ПВК Вагнера та прикордонниками, - ЦНС
12:25
Зеленський
Немає у держави-зла ракет, які були б сильніші за нашу волю, - Зеленський про нічну атаку РФ
12:15
Ігор Кушнір
Правоохоронці проводять слідчі дії на об'єктах, пов'язаних із Київміськбудом
12:05
OPINION
Якуб Логінов
Словаки у Польщі протестували через спекуляції на тему "Волинської різні"
12:04
скіфське золото
Колекцію "Скіфського золота" планують зберігати у Нацмузеї історії України в Києві
11:28
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
10:51
Ексклюзив
Вогонь, пожежа
Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
10:45
Збирала розвіддані для російських ударів: оголошено підозру посадовиці Укрзалізниці
10:45
залишилися без електрики
Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
10:33
Російські терористи за добу атакували 10 областей України: щонайменше 3 загиблих і 33 поранених. Ситуація в регіонах
10:32
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Важко боротися з такими ракетами, - Ігнат про складнощі роботи ППО з "Онікс"
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни на долар, євро, злотий
10:06
статуя батьківщина мати
Заміна герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": які наративи поширюють російські пропагадисти
10:06
OPINION
Петро Шуклінов
Стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці
09:56
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink
09:37
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один з них - носій "калібрів"
09:33
У Запоріжжі відбудеться спецпоказ фільму "Батько" за участі головного актора та режисера Кобзаря
09:09
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
ЗСУ тримають Куп'янський напрямок: ініціатива залишається на боці України, - командир роти ударних БПЛА Федоренко
09:05
Харківщина обстріл
Росіяни вранці вдарили по Вовчанську на Харківщині: загинув чоловік
09:03
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Австралія ввела санкції проти 35 організацій і 10 високопосадовців РФ та Білорусі
08:49
Атака дронів
Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей, які атакували Україну
08:45
ЗСУ
Ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Приютного на Запоріжжі, Сили оборони наступають по 3 напрямках
08:32
електроенергія
Попит на електроенергію в ЄС впаде до найнижчого рівня за 20 років, - Міжнародне енергетичне агентство
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Кіно про Паровоза - символ загрозливої деградації
08:18
Штормове попередження
На Балканах пронісся потужний шторм: щонайменше 5 загиблих, десятки поранених
08:07
OPINION
Віктор Каспрук
Росія та Іран: ідеальна пара для "осі зла"
08:00
Інфографіка
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
07:39
З 1 жовтня водії включають фари
У Японії розробляють пристрій, який розпізнаватиме емоції для підвищення безпеки водіїв
07:24
російські військові кораблі у Чорному морі
Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і покласти провину на Україну, - Білий дім
06:50
знищені окупанти
Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною, - Британія в ОБСЄ
06:27
Вибух у Криму
Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
06:05
Франція протести
Погроми у Франції: 1200 протестувальників отримали вирок, понад 700 - ув'язнили
06:01
Карін Жан-П'єр
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
05:53
касетні боєприпаси DPICM
Україна в ОБСЄ пояснила особливості застосовування касетних боєприпасів на фронті
05:22
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула дев'ята колона вагнерівців, - Беларускі Гаюн
03:16
Чехія
Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США
02:49
F-16
США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM на майже $3 млрд
02:16
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV