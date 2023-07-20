Відповідне відео Горбунов опублікував в Інстаграм.

"Чому для нас зараз важливо знімати комедію? Від початку війни ми дали сотні концертів для ЗСУ. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву та гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще РФ просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну, культурну війну з нами. Вони знімають сотні фільмів, серіалів, мультфільмів, в яких пропагують руський мир", - сказав шоумен.

Горбунов наголосив, що Україні поки що не має чим відповісти: "Держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Продакшен, який в Україні, який знімає для українців. Багато хто з них потікали за кордон, ми на місці. Ми працюємо".

Горбунов зазначив, що 33 мільйони гривень на 24 епізоди - це невелика сума. Він обіцяє створити продукт, який буде надихати, а коли держава пропонує фінансування для створення контенту для інформаційної війни, то відповідь на цю пропозицію та зроблення всього можливого для гідної відповіді росіянам є патріотичним обов’язком його та колег.

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Юрій зауважує, що в ТОП-20 українського YouTube зараз є російський серіал "Інтерни" з пропагандистом Іваном Охлобистіним у головній ролі. Шоумен підкреслює, що це може бути через відсутність альтернативи.

Що відомо про гроші для серіалу

На майданчику Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на знімання серіалу "СМТ Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень.

Фото: скрін

Компанія Горбунова повинна створити серіал під робочою назвою "СМТ Інгулець" до 31 грудня 2023 року за ці кошти. Послуга включає написання/адаптацію сценаріїв та передбачає часткове виробництво з використанням технологій.

Анотація до серіалу є на сайті Prozorro: "Два талановиті айтішники Максим й Данило біжать з фронтового Харкова і, дорогою до Львова, опиняються в Кіровоградській області у смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько "Батя". Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Реакція суспільства

Депутати з партії "Європейська солідарність" вимагають, щоб міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповідав за розподіл ресурсів під час війни. Крім того, партія буде наполягати на його відставці, повідомила депутатка Ірина Геращенко. Це питання вже порушувалося раніше, а петиція про звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів, тому влада повинна її розглянути.

Нардеп Володимир Ар’єв у дописі припустив, що в одному з героїв може вгадуватися президент ФК "Інгулець" і популярний медіаперсонаж Олександр Поворознюк.

На цю подію відреагував продюсер Ігор Кондратюк. Він порівняв дві новини: збір Сергія Притули на потреби спецпризначенців ГУР МО та договір студії Горбунова "Прототип Продакшн" і з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

"У мене трошечки розриває бошку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип – моя хата з краю.

Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБАми, навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може, це відео почують ті, хто тобі виділили. Може, в них хоч щось спрацює", - сказав Кондратюк.

Користувачі також висловили свою думку в коментарях.





Фото: Instagram Юрія Горбунова

Чому вимагають відставки Ткаченка

Олександр Ткаченко очолює Міністерство культури й інформаційної політики України від 4 червня 2020 року. Він уже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці.

Засновник Ukrainer Богдан Логвиненко в лютому 2023 року в інтерв’ю одному з українських видань розповів: "Мінкульт – це абсолютно регресивна інституція, на жаль. Це неможливо. Мінкульт і Міносвіти це інституції, за які соромно, які, на мою думку, не впоралися із завданням збереження культури й освіти під час війни".

Водночас 9 березня цього року не відбулось традиційне нагородження лауреатів національної Шевченківської премії, хоча імена лауреатів стали відомі ще в лютому.

На початку березня Юрій Шиян зареєстрував петицію "Про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України". У ній він зазначив, що Ткаченко на цій посаді здійснював керівництво таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Також, за словами автора петиції, Ткаченко "відзначився" недотриманням слова та "привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них".

2 червня петиція набрала 25 тис. голосів, необхідних для того, щоб її розглянув прем'єр і надав відповідь. А 3 червня Юрій Шиян повідомив, що отримав начебто від уряду лист, де йшлося, що петиція "у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку". При цьому дані з сайту Кабміну демонстрували наявність більше ніж 25 тис. підписів, а для їхнього збору залишалося ще два дні. На сторінці Кабміну у Twitter підтвердили, що автор петиції отримав такого листа, але пояснили його відправлення технічним збоєм.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.