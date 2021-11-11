Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Про це він написав у Facebook.



"Сьогодні написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", - написав Олександр Ткаченко.



Олександр Ткаченко 11 листопада відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку.







Довідка: Олександр Ткаченко очолював Міністерство культури й інформаційної політики України від 4 червня 2020 року.