Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні написав заяву про відставку. Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності", - написав Олександр Ткаченко.
Олександр Ткаченко 11 листопада відправив свою заяву Голові ВР Руслану Стефанчуку.
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