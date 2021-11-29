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Оновлено

Арахамія заявив, що Ткаченко не буде йти у відставку. Міністр культури заперечив

29 листопада, 2021 понедiлок
21:51
Суспільство Олександр Ткаченко

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко більше не збирається йти у відставку. Міністр Ткаченко заперечив цю заяву

Про це він сказав під час брифінгу.

На уточнююче запитання журналістки про відставку Олександра Ткаченка Арахамія заявив, що "не бачив цієї заяви і вважає, що це був емоційний крок".

"Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру… вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння, і ця історія залишилася тільки в медіапросторі", - сказав Арахамія.

Водночас у коментарі Українській Правді Олександр Ткаченко заявив, що його рішення щодо відставки все ще актуальне, однак він готовий залишитись лише за умови, якщо в уряді візьмуть до уваги його концепцію реформ.

"Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно - розмови зі спікером, прем'єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - зазначив міністр.
 

  • Нагадаємо, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.
  • 16 листопада Арахамія заявив, що депутати фракції "Слуга Народу" не голосуватимуть за відставку міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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Новини
відставка
міністр культури
Давид Арахамія
Олександр Ткаченко
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