Арахамія заявив, що Ткаченко не буде йти у відставку. Міністр культури заперечив

Про це він сказав під час брифінгу.

На уточнююче запитання журналістки про відставку Олександра Ткаченка Арахамія заявив, що "не бачив цієї заяви і вважає, що це був емоційний крок".

"Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру… вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння, і ця історія залишилася тільки в медіапросторі", - сказав Арахамія.

Водночас у коментарі Українській Правді Олександр Ткаченко заявив, що його рішення щодо відставки все ще актуальне, однак він готовий залишитись лише за умови, якщо в уряді візьмуть до уваги його концепцію реформ.

"Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно - розмови зі спікером, прем'єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - зазначив міністр.

