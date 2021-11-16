"Нехай буде заручником ситуації": Арахамія заявив, що "слуги" не голосуватимуть за відставку Ткаченка

Про це голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія сказав у кулуарах Верховної Ради, передає Інтерфакс-Україна.



"Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там "психонув" і щось там написав. Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим", - сказав Арахамія.



На уточнююче запитання журналістів про те, що робитиме фракція, депутат відповів: "Просто не голосуватимемо - і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації".



Він зазначив, що Ткаченко мав би порадитися із членами фракції, пояснити причини такого бажання.



Жодних обговорень не було, тому тепер, за словами Арахамії, Ткаченко "отримає наслідки".

Нагадаємо, Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.



