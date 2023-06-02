Збір підписів відбувалась на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України.

Автор, Юрій Шиян, просить прем'єр-міністра України здійснити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків.

"Перебуваючи на посту міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка", - йдеться в тексті петиції.

Збір підписів розпочали 7 березня. Нині 25 249 людей підтримали автора.