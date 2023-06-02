Петиція про звільнення Ткаченка з посади міністра культури набрала 25 тис. голосів
Станом на 2 червня петиція про звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури та України набрала необхідних 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути прем'єр
Збір підписів відбувалась на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України.
Автор, Юрій Шиян, просить прем'єр-міністра України здійснити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, у зв'язку з неналежним виконанням своїх посадових обов'язків.
"Перебуваючи на посту міністра культури та інформаційної політики, здійснював керівництво його діяльністю таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка", - йдеться в тексті петиції.
Збір підписів розпочали Нині 25 249 людей підтримали автора.
- Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у Верховній Раді з'явився законопроєкт, що пропонує механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники.
- 14 квітня Ткаченко повідомив про звернення до YouTube: у "Єдиних новин" та інших українських каналів упав трафік.
- 28 квітня Ткаченко висловився, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.51
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе