Про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на фейсбуці.

Як зазначив голова МКІП, в Україні може з'явитися механізм позбавлення державних нагород артистів-зрадників: депутати Верховної Ради взяли напрацювання міністерства та зареєстрували відповідний законопроєкт.

"Також взяли за основу наш законопроєкт про "депушкінізацію" - в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору. Разом з депутатами в робочій групі працюватимемо над ширшим законом про подальшу деколонізацію, суверенізацію та позбавлення тоталітарного минулого нашого культурного простору", - написав міністр.

Нагадаємо, 7 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти низки російських артистів, серед них: Добронравов, Петросян, Міхалков та інші.

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