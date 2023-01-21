У Раді зареєстрували законопроєкт щодо позбавлення державних нагород артистів-зрадників, - Ткаченко
У Верховній Раді з'явився законокпроєкт, що пропонує механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники
Про це поінформував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на фейсбуці.
Як зазначив голова МКІП, в Україні може з'явитися механізм позбавлення державних нагород артистів-зрадників: депутати Верховної Ради взяли напрацювання міністерства та зареєстрували відповідний законопроєкт.
"Також взяли за основу наш законопроєкт про "депушкінізацію" - в частині процедури виведення з реєстру монументів радянського та тоталітарного минулого, щоб прибирати їх з публічного простору. Разом з депутатами в робочій групі працюватимемо над ширшим законом про подальшу деколонізацію, суверенізацію та позбавлення тоталітарного минулого нашого культурного простору", - написав міністр.
- Нагадаємо, 7 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти низки російських артистів, серед них: Добронравов, Петросян, Міхалков та інші.
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