Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян. Діятиме він упродовж 10 років.

До списку підсанкційних осіб потрапили 119 людей. Серед них, зокрема:

співачка та акторка Ірина Аллегрова;

актор Федір Добронравов;

телеведуча Жанна Бадоєва;

співак Дмитро Білан;

співачка Вікторія Дайнеко;

співаки Лоліта Мілявська;

режисер Микита Міхалков;

артист Євген Петросян;

пропагандистка Маргарита Симоньян;

телеведучий Леонід Якубович;

співак Володимир Пресняков та інші.

Ці санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону виведення капіталів з території України, позбавлення українських державних нагород і багато іншого.

7 січня Володимир Зеленський також призупинив громадянства низки священників УПЦ МП указом № 898/2022 від 28.12.2022.