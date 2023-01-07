Добронравов зі "Сватів", Петросян, Міхалков та інші: Зеленський ввів санкції проти 119 артистів РФ
У суботу, 7 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти низки російських артистів
Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.
Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян. Діятиме він упродовж 10 років.
До списку підсанкційних осіб потрапили 119 людей. Серед них, зокрема:
- співачка та акторка Ірина Аллегрова;
- актор Федір Добронравов;
- телеведуча Жанна Бадоєва;
- співак Дмитро Білан;
- співачка Вікторія Дайнеко;
- співаки Лоліта Мілявська;
- режисер Микита Міхалков;
- артист Євген Петросян;
- пропагандистка Маргарита Симоньян;
- телеведучий Леонід Якубович;
- співак Володимир Пресняков та інші.
Ці санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборону виведення капіталів з території України, позбавлення українських державних нагород і багато іншого.
- 7 січня Володимир Зеленський також призупинив громадянства низки священників УПЦ МП указом № 898/2022 від 28.12.2022.
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