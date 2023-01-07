Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московського патріархату, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ МП
Указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію. Але за інформацію джерел видання LB.ua, зокрема йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.
Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також йдеться про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.
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Як виданню вдалося з‘ясувати, відповідне повідомлення - про втрату громадянства зазначеними особами - отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами надалі вони можуть бути депортовані.
- Нагадаємо: 12 жовтня СБУ провела обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, в миру відомого як Анатолій Єлецьких.
- 18 листопада Вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану, який розпалював міжконфесійну ворожнечу й підтримував політику Кремля, оголосили нові підозри.
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