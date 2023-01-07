Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московського патріархату, - ЗМІ

Указ не оприлюднюється офіційно, оскільки містить персональну інформацію. Але за інформацію джерел видання LB.ua, зокрема йдеться про призупинення громадянства 13 представників УПЦ.

Зокрема, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, якому СБУ вручило підозру у держзраді. За наявною інформацією, він є власником російського паспорта. Також йдеться про вікарія Тульчинської єпархії, єпископа Ладижинського Сергія, який є до Іонафана дуже близькою людиною.

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Як виданню вдалося з‘ясувати, відповідне повідомлення - про втрату громадянства зазначеними особами - отримала також Державна міграційна служба. Згідно з чинними правилами надалі вони можуть бути депортовані.

Нагадаємо: 12 жовтня СБУ провела обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, в миру відомого як Анатолій Єлецьких.

18 листопада Вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану, який розпалював міжконфесійну ворожнечу й підтримував політику Кремля, оголосили нові підозри.

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