СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, - ЗМІ
СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, в миру відомого як Анатолій Єлецьких
Про це повідомляє низка ЗМІ.
У місцевих ЗМІ зазначають, що митрополита підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці війни Росії проти України.
СБУ в коментарі "Українській правді" повідомила, що наразі проводять слідчо-оперативні заходи в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Служба безпеки України повідомляє, що деталі будуть пізніше.
- СБУ встановила, що у заступника голови Верховного суду Богдана Львова підтвердили наявність громадянства Російської Федерації за даними реєстрів.
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