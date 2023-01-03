Про це він розповів в етері Еспресо.



Упродовж 4-27 грудня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування про політику влади щодо УПЦ МП.



"Якщо згадати наші дані, які ми публікували пів року тому, то станом на літо понад 70% українців вважали себе православними. Однак, коли ми уточнювали, до якої церкви вони себе дораховують, то понад 50% належать до ПЦУ Костянтинопільського патріархату і лише 4% до УПЦ Московського патріархату. А за результатами опитування, що проводилося наприкінці грудня 2022 року щодо політики влади до УПЦ МП, 78% українців вважають, що влада має втрутитися у діяльність УПЦ МП, враховуючи обставини, як вона себе поводить. У тому числі 54% виступають за повну заборону цієї церкви, ще 24% - за встановлення нагляду щодо діяльності УПЦ МП. Лише 12% українців вважають, що втручатися у діяльність церкви не варто", - прокоментував заступник директора КМІС.





Антон Грушецький додав, що за час повномасштабного вторгнення УПЦ МП не продемонструвала нічого, аби довести, що вона дійсно українська церква.

Також за даними КМІС проти будь-яких територіальних поступок Росії виступили 85% опитаних українців

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