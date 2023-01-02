Проти будь-яких територіальних поступок Росії виступили 85% опитаних українців
Більшість українців виступає проти будь-яких територіальних поступок для завершення війни. Лише 8% опитаних вважають, що варто відмовитись від деяких територій
Про це свідчать дані опитування КМІС.Так, для 85% респондентів жодні територіальні поступки Росії є неприпустимим. Водночас 8% вважають, що для швидшого припинення війни можна відмовитись від деяких територій.
"У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року", - зазначають соціологи.
Опитування проводили з 4 по 27 грудня 2022 року за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2005 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованого Криму.
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