Україна переможе до кінця 2023 року - полковник у відставці Багдонас

Полковник у відставці вважає, що однією з причин перемоги України у війні є бажання народу боротися за свою землю до останнього.

“Я не сумніваюся, що Україна переможе, і, швидше за все, перемога буде досягнута до кінця наступного року. Водночас, не варто недооцінювати Росію. Перш за все, моє судження про перемогу України базується на волі українського народу до боротьби. Ще одним фактором є те, що Росія - виснажена. Проте, слід бути обережними з оцінками можливостей Росії, адже у неї ще є величезні резерви. Російські солдати воюють без будь-якої мотивації, а українці, як військові, так і цивільні, мають сильну рішучість, тому в перемозі я не сумніваюся”, – сказав він.

Якщо Росія перейде червону лінію, то НАТО може вступити у війну, вважає колишній директор Служби військової розвідки та безпеки Литви. “Говорячи про НАТО, ми повинні мати на увазі всі країни НАТО. І в Альянсі немає жодної країни, яка б хотіла брати участь у війні, якщо тільки Росія не перетне червону лінію. Наприклад, застосувавши ядерну зброю”, – зазначив полковник.

Гінтарас Багдонас підсумував, що, на жаль, партнери не допомагають Україні на повну силу, оскільки “союзники та політичні лідери країн бояться ескалації. Вони не хочуть брати участь у війні”.