Закликав до захоплення держвлади: вінницькому митрополиту оголосили нові підозри
Вінницькому митрополиту УПЦ МП Іонафану, який розпалював міжконфесійну ворожнечу й підтримував політику Кремля, оголосили нові підозри
Про це інформує СБУ.
Зазначають, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки. У них він виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних і південних районів України. Також у цих агітаційних матеріалах чоловік закликав до захоплення державної влади й порушення меж кордону України.
Надруковані ці "агітки" були серійним накладом. Їх митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Згодом він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.
"Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України", - зазначають в СБУ.
Наразі чоловікові оголошено підозри:
- ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),
- ч. 2 ст. 109 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),
- ч. 1 ст. 110 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України).
- 12 жовтня СБУ провела обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, в миру відомого як Анатолій Єлецьких, який підтримував збройну агресію РФ та політику Кремля, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу.
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