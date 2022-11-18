Про це інформує СБУ.

Зазначають, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки. У них він виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію східних і південних районів України. Також у цих агітаційних матеріалах чоловік закликав до захоплення державної влади й порушення меж кордону України.

Надруковані ці "агітки" були серійним накладом. Їх митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Згодом він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

"Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України", - зазначають в СБУ.

Наразі чоловікові оголошено підозри:

ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

ч. 2 ст. 109 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 ККУ (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України).

12 жовтня СБУ провела обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана, в миру відомого як Анатолій Єлецьких, який підтримував збройну агресію РФ та політику Кремля, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу.