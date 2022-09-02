Про це Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу в Українському медіацентрі.

"Мені дивно було прочитати заяву Спілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників – не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку 20-го століття", - сказав Ткаченко.

Його аргументи зводяться до того, що Булгаков був киянином.

Читайте також: Українофоб, донощик, дезертир. Що не так з "киянином" Булгаковим?

Щодо позиції письменника в "українському питанні", то міністр сказав, що музей Булгакова тут точно не винен.

"Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж розв'язувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", - наголосив Ткаченко.

Читайте також: Дайте шанс шкільному вчителю, або Не чіпляйтеся за поли Булгакова!..

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb