Музей тут точно не винен. Міністр Ткаченко проти закриття музею Булгакова у Києві
Міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці
Про це Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу в Українському медіацентрі.
"Мені дивно було прочитати заяву Спілки письменників. Чим завадив музей Спілці письменників – не знаю. Булгаков киянин. Так, у нього були в деяких його творах, художніх, підкреслюю, творах, репліки певних героїв щодо визвольних змагань України на початку 20-го століття", - сказав Ткаченко.
Його аргументи зводяться до того, що Булгаков був киянином.
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Щодо позиції письменника в "українському питанні", то міністр сказав, що музей Булгакова тут точно не винен.
"Ні музей, ні пам’ятник. Я думаю, що спілці є чим займатися, ніж розв'язувати питання музею Булгакова. Позиція очевидна – точно не варто чіпати", - наголосив Ткаченко.
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