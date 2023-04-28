Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Міністр сказав, що необхідно провести експертну оцінку того, у який спосіб відбуватиметься взаємодія між державою і соцмережею.

"Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - зазначив Ткаченко.

Він сказав, що соцмережа має певні плюси. Одним із них є швидке донесення інформації до населення, зокрема й до тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас за словами Ткаченка, вона має безліч анонімних телеграм-каналів і російських активностей у них.

"Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте", - додав міністр.

Ткаченко наголосив, що мови про заборону Telegram не йде. За його словами, мовиться радше про певне регулювання.

"Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - зазначив він.

Міністр зауважив, що так зване регулювання Telegram перебуває на стадії обговорення на рівні "давайте поговоримо". Водночас Ткаченко поскаржився, що Міністерство намагалося комунікувати з Telegram і запрошувало його до діалогу. Утім у компанії на контакт не вийшли.

"Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - сказав міністр.

Також Ткаченко додав, що влада немає точної інформації про зв'язок Telegram із російськими спецслужбами. Сумніви й запитання щодо цього викликає й те, що соцмережа не йде на контакт.

22 березня речник Повітряних сил Юрій Ігнат ствердив, що найближчим часом можуть вжити заходи проти каналів у Telegram, які інформують про рух ракет та БПЛА.