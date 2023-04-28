"Потребує ретельного обговорення": Ткаченко заявив про необхідність регулювання роботи Telegram
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення
Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Міністр сказав, що необхідно провести експертну оцінку того, у який спосіб відбуватиметься взаємодія між державою і соцмережею.
"Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - зазначив Ткаченко.
Він сказав, що соцмережа має певні плюси. Одним із них є швидке донесення інформації до населення, зокрема й до тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас за словами Ткаченка, вона має безліч анонімних телеграм-каналів і російських активностей у них.
"Окрім того, у телеграму немає зворотного зв'язку. Який він не був би у фейсбуку чи гуглу, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в телеграмі, це питання непросте", - додав міністр.
Ткаченко наголосив, що мови про заборону Telegram не йде. За його словами, мовиться радше про певне регулювання.
"Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - зазначив він.
Міністр зауважив, що так зване регулювання Telegram перебуває на стадії обговорення на рівні "давайте поговоримо". Водночас Ткаченко поскаржився, що Міністерство намагалося комунікувати з Telegram і запрошувало його до діалогу. Утім у компанії на контакт не вийшли.
"Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - сказав міністр.
Також Ткаченко додав, що влада немає точної інформації про зв'язок Telegram із російськими спецслужбами. Сумніви й запитання щодо цього викликає й те, що соцмережа не йде на контакт.
22 березня речник Повітряних сил Юрій Ігнат ствердив, що найближчим часом можуть вжити заходи проти каналів у Telegram, які інформують про рух ракет та БПЛА.
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