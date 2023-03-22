Про це Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.

"Найближчим часом будуть ухвалені серйозні рішення, можливо, будуть відкриті навіть кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет", - зазначив він.

Речник Повітряних сил наголосив, що інформування ворога про маршрут руху ракет - злочин проти України, зокрема Юрій Ігнат ствердив, що матеріали вже передані в певні органи.