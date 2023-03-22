У ЗСУ пообіцяли вжити заходів проти Telegram-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат ствердив, що найближчим часом можуть вжити заходи проти каналів у Telegram, які інформують про рух ракет та БПЛА
Про це Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.
"Найближчим часом будуть ухвалені серйозні рішення, можливо, будуть відкриті навіть кримінальні справи, тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет", - зазначив він.
Речник Повітряних сил наголосив, що інформування ворога про маршрут руху ракет - злочин проти України, зокрема Юрій Ігнат ствердив, що матеріали вже передані в певні органи.
- Нагадаємо, увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили Сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області.
- Зокрема під атакою опинилася Житомирщина: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.
- Також упродовж доби РФ атакувала Донецьку область, пошкоджено будинки й підприємство. Від збройної агресії РФ 21 березня загинули 4 людей, 5 дістали поранення.
- Удень 22 березня російська армія обстріляла Запоріжжя: ракета влучила в багатоповерхівку, під атакою також опинився острів Хортиця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.12
Купівля 38.12Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе