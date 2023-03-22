Росіяни обстрілюють Запоріжжя: під вогнем опинилися житлові будинки та острів Хортиця
Удень 22 березня російська армія обстріляла Запоріжжя: під ворожою атакою опинилися житлові будинки та острів Хортиця
Про це поінформував голова ОП Андрій Єрмак у телеграмі.
"Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - написав він.
- Нагадаємо, увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області.
- Зокрема під атакою опинилася Житомирщина: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.
- Також упродовж доби РФ атакувала Донецьку область, пошкоджено будинки й підприємство. Від збройної агресії РФ 21 березня загинули 4 людей, 5 дістали поранення.
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