Обстріли Донеччини: за добу від дій ворожих військ пошкоджено будинки, є 4 загиблих і 5 поранених
Упродовж доби російська армія атакувала Донеччину, пошкоджено будинки й підприємство. Від збройної агресії РФ 21 березня загинули 4 людей, 5 дістали поранення
Про це поінформували в Донецькій ОВА.
Повідомляється про чотирьох загиблих унаслідок атак у Часовому Яру, Красногорівці та Бахмуті. Ще п'ятеро людей дістали поранення: у Костянтинівці, Степовому, Красногорівці та Часовому Яру.
Зокрема в адміністрації звітували про наслідки атак:
Так, в Очеретинській громаді пошкоджено будинки у Ласточкиному й Нетайловому, Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків в Острівському і 2 у Гірнику.
"У Костянтинівській громаді пошкоджено 3 будинки у Предтечиному та 1 будинок у Стінках. Зафіксовано обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Соледарської громади. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства – без жертв", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, увечері 21 березня російські винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області.
- Зокрема під атакою опинилася Житомирщина: росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.96
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе