Про це поінформували в Донецькій ОВА.

Повідомляється про чотирьох загиблих унаслідок атак у Часовому Яру, Красногорівці та Бахмуті. Ще п'ятеро людей дістали поранення: у Костянтинівці, Степовому, Красногорівці та Часовому Яру.

Зокрема в адміністрації звітували про наслідки атак:

Так, в Очеретинській громаді пошкоджено будинки у Ласточкиному й Нетайловому, Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків в Острівському і 2 у Гірнику.

"У Костянтинівській громаді пошкоджено 3 будинки у Предтечиному та 1 будинок у Стінках. Зафіксовано обстріли Міньківки, Васюківки і Роздолівки Соледарської громади. На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено адміністративну та промислову будівлю підприємства – без жертв", - додали в ОВА.