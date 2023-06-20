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"Немає чітких підстав": Шмигаль відповів на петицію про звільнення міністра культури Ткаченка

20 червня, 2023 вiвторок
00:12
Культура Олександр Ткаченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це йдеться у відповіді Шмигаля, опублікованій на сайті петицій

"Зі змісту розглянутої петиції неможливо встановити факти та обставини, які б давали чіткі підстави для здійснення прем’єр-міністром України своїх повноважень щодо порушення перед Верховною Радою України питання про звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка О. В." – йдеться у відповіді. 

Шмигаль додав, що Міністерство культури й інформаційної політики надіслало лист на адресу секретаріату Кабміну щодо петиції Андрія Шияна (саме він став ініціатором звернення про звільнення Ткаченка з посади). Міністр відкинув звинувачення, викладені в петиції, про те, начебто він неналежно виконує свої посадові обов'язки.

Чому вимагають відставки Ткаченка

Олександр Ткаченко очолює Міністерство культури й інформаційної політики України від 4 червня 2020 року. Він уже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці. 

Засновник Ukrainer Богдан Логвиненко в лютому 2023 року в інтерв’ю одному з українських видань розповів: "Мінкульт – це абсолютно регресивна інституція, на жаль. Це неможливо. Мінкульт і Міносвіти це інституції, за які соромно, які, на мою думку, не впоралися із завданням збереження культури й освіти під час війни".

Водночас 9 березня цього року не відбулось традиційне нагородження лауреатів національної Шевченківської премії, хоча імена лауреатів стали відомі ще в лютому.

На початку березня Юрій Шиян зареєстрував петицію "Про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України". У ній він зазначив, що Ткаченко на цій посаді здійснював керівництво таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Також, за словами автора петиції, Ткаченко "відзначився" недотриманням слова та "привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них".

2 червня петиція набрала 25 тис. голосів, необхідних для того, щоб її розглянув прем'єр і надав відповідь. А 3 червня Юрій Шиян повідомив, що отримав начебто від уряду лист, де йшлося, що петиція "у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку". При цьому дані з сайту Кабміну демонстрували наявність більше ніж 25 тис. підписів, а для їхнього збору залишалося ще два дні. На сторінці Кабміну у Twitter підтвердили, що автор петиції отримав такого листа, але пояснили його відправлення технічним збоєм.

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