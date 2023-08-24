Євро-2024: Ярмоленко ризикує пропустити матчі з Англією та Італією
Андрій Ярмоленко через травму може пропустити матчі збірної України у відборі Євро-2024 проти Англії та Італії
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Ярмоленко через ушкодження пропустив перший матч плей-офф Ліги конференцій, в якому "Динамо" 24 серпня у Бухаресті поступилося турецькому "Бешикташу" 2:3.
За інформацією ЗМІ, лідер киян відчував дискомфорт у м'язах ще 20 серпня у матчі чемпіонату України з "Чорноморцем" (2:3), а потім ускладнив травму на тренуванні після гри.
Зазначається, що Ярмоленко відновлюватиметься від травми щонайменше два тижні. Тому він пропустить повторний матч киян "Динамо" у Лізі конференцій проти "Бешикташа", який відбудеться 31 серпня у Стамбулі. Також вінгер ризикує не зіграти в кваліфікації Євро-2024 проти Англії та Італії, які відбудуться 9 та 12 вересня відповідно.
Як Ярмоленко грає у сезоні 2023/24
У нинішньому сезоні 33-річний Андрій Ярмроленко зіграв за "Динамо" 5 матчів та забив 3 голи. На його рахунку 114 матчів та 45 голів за національну команду України.
Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія. Італія та Північна Македонія мають по 3 бали, Мальта - 0.
- 22 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав Олександра Караваєва на відбіркові матчі Євро-2024 проти Англії та Італії.
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