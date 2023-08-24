"Динамо" драматично програло "Бешикташу" в Лізі конференцій
У четвер, 24 серпня, "Динамо" програло турецькому "Бешикташу" у першому матчі плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" приймало "Бешикташ" у Бухаресті, де кияни у нинішньому сезоні проводять свої матчі у Єврокубках. У Румунії киянам не зміг допомогти їхній лідер Андрій Ярмоленко, в якого перед грою виникли проблеми зі здоров'ям.
Команда Мірчі Луческу пропустила наприкінці першого тайму з пенальті, який призначили за гру рукою Дениса Попова. Одинадцятиметровий реалізував Венсан Абубакар.
Динамівці відігралися на 60-й хвилині - ударом з-за меж карного майданчика у дев'ятку забив Микола Шапаренко. За 4 хвилини стамбульці знову вийшли вперед - після кутового головою точно впритул пробив Омар Коллі.
Киянам вдалося одразу відігратися - передачею Віталія Буяльського скористався Назар Волошин, який забив головою з лінії воротарського.
"Бешикташ" вирвав перемогу в компенсований арбітром час - забив Бахтійор Зайнутдінов.
Повторний матчі відбудеться 31 серпня у Стамбулі.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч
24 серпня
"Динамо" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина) 2:3
Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+5
"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Царенко, 90), Караваєв (Бенiто, 90+6), Ванат, Волошин (Діалло, 76)
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку (Зайнутдінов, 46), Коллі, Амартей, Розьє, Учан (Окслейд-Чемберлейн, 86), Хаджіахметович, Жедсон, Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64)
Попередження: Дубінчак, 90+1 - Розьє, 79, Хаджіахметович, 89
- 17 серпня "Динамо" перемогло грецький "Аріс" у серії післяматчевих пенальті у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
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