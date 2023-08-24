"Динамо" драматично програло "Бешикташу" в Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" приймало "Бешикташ" у Бухаресті, де кияни у нинішньому сезоні проводять свої матчі у Єврокубках. У Румунії киянам не зміг допомогти їхній лідер Андрій Ярмоленко, в якого перед грою виникли проблеми зі здоров'ям.

Команда Мірчі Луческу пропустила наприкінці першого тайму з пенальті, який призначили за гру рукою Дениса Попова. Одинадцятиметровий реалізував Венсан Абубакар.

Динамівці відігралися на 60-й хвилині - ударом з-за меж карного майданчика у дев'ятку забив Микола Шапаренко. За 4 хвилини стамбульці знову вийшли вперед - після кутового головою точно впритул пробив Омар Коллі.

Киянам вдалося одразу відігратися - передачею Віталія Буяльського скористався Назар Волошин, який забив головою з лінії воротарського.

"Бешикташ" вирвав перемогу в компенсований арбітром час - забив Бахтійор Зайнутдінов.

Повторний матчі відбудеться 31 серпня у Стамбулі.

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Кваліфікація. Плей-офф. 1-й матч

24 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина) 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+5

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Царенко, 90), Караваєв (Бенiто, 90+6), Ванат, Волошин (Діалло, 76)

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку (Зайнутдінов, 46), Коллі, Амартей, Розьє, Учан (Окслейд-Чемберлейн, 86), Хаджіахметович, Жедсон, Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64)

Попередження: Дубінчак, 90+1 - Розьє, 79, Хаджіахметович, 89