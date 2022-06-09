Єврокомісія готова профінансувати 200 українських стартапів, - Bloomberg
Щонайменше 200 стартапів, орієнтованих на глибокі технологічні проекти, зможуть подати заявку на суму до 60 000 євро через Європейську інноваційну раду ЄС
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила Європейська комісія, інформує Bloomberg.
EC також готова надати усі необхідні консультаційні послуги та допомогу.
Видання зазначає, що до повномасштабного вторгнення Росії в країну Україна мала «жваву» стартап-сцену з понад 1600 стартапами.
"Ця нова акція має на меті захистити цей прогрес, зміцнити зв’язки з європейською інноваційною екосистемою та забезпечити українські стартапи хорошими умовами для розвитку, щоб стати важливою рушійною силою для відновлення української економіки", - заявила комісар з інновацій Марія Габріель.
- Нагадаємо, два стартапи з України увійшли до рейтингу найкращих роботодавців Forbes.
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