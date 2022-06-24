Єврокомісія підтвердила: Україна готова до "митного безвізу". Коли запрацює

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Представник Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD) розповів, що офіційні висновки щодо можливості запрошення України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту очікуються у липні 2022 року.

Такі висновки, зокрема, будуть представлені на робочій групі з питань Конвенції про процедуру спільного транзиту і Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, яка відбудеться 7 липня 2022 року, — йдеться у повідомленні.

До складу місії, яка працювала в Україні увійшли ті ж представники DG TAXUD та трьох країн-учасниць Конвенції про процедуру спільного транзиту (Хорватія, Туреччина та Велика Британія), які брали участь і у попередній оціночній місії, що дозволило їм більш предметно оцінити прогрес України з листопада 2021 року. Місія високо оцінила ті результати, яких Україні вдалось досягти з часу проведення попередньої оціночної місії, навіть не зважаючи на війну. За цей час суттєво зросла кількість залучених підприємств, оформлених транзитних декларацій, розпочато застосування транзитних спрощень. Також активно просувалась робота в частині гармонізації законодавства, проведення тренінгів як для бізнесу, так і для посадових осіб митниць, забезпечувався належний технічний супровід роботи системи.

Загалом за результатами проведеної роботи місія отримала позитивні враження від спілкування з представниками митниць, підприємств, гарантів, Національного банку України за результатами проведеної роботи. Очікується, що запрошення приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту Україна зможе отримати уже восени, що дозволить розпочати міжнародне застосування NCTS до кінця 2022 року.

Після приєднання України до Конвенції, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями спільного транзиту, які має бізнес у 35 країнах Конвенції, а також під час переміщення товарів у режимі спільного транзиту працювати за принципом "один транспортний засіб – одна декларація – одна фінансова гарантія".

"Запровадження процедури спільного транзиту та приєднання до Конвенції є однією з необхідних умов для вступу України до ЄС. Тому підготовка до приєднання до Конвенції, яку європейські партнери допомагають виконати Україні, — це робота для прискорення вступу України до ЄС", - зазначив Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС у Брюсселі надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb