Єврокомісія полегшить отримання водійських прав для біженців з України
Комісія ЄС планує розробити спеціальні правила для загальноєвропейського визнання водійських прав України
Про це пише Spiegel.
Видання повідомляє, що уряд Німеччини обговорює з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.
Попередньо прессекретар від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу час і може ускладнитись мовним бар'єром. Крім того, багатьом із переміщених людей були потрібні водійські права для оплачуваної роботи.
Іноземцям з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.
- Станом на 14 травня у Німеччині зафіксували понад 700 тисяч вимушено переміщених людей з України.
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