У Німеччині зареєструвались понад 700 тисяч біженців з України
У Німеччині зафіксували понад 700 тисяч вимушено переміщених людей з України
Про це пише Reuters з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ.
З початку повномасштабної війни до 11 травня в Центральному реєстрі іноземців Німеччини (AZR) зареєструвалося 727 205 людей, з яких 93% мають українське громадянство. Зазначається, що значна частина, можливо, вирушила до інших країн Європейського Союзу або повернулася в Україну.
Близько 40% українських біженців були неповнолітніми, а жінки становлять 81% зареєстрованих дорослих біженців.
Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції, вторгнення Росії спричинило масове переміщення людей, у тому числі понад 8 мільйонів українців залишили свої домівки, але перебувають в Україні. Кількість людей, які виїхали з України, перевищила 6 мільйонів.
- З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе