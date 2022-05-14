У Німеччині зареєструвались понад 700 тисяч біженців з України

Про це пише Reuters з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ.

З початку повномасштабної війни до 11 травня в Центральному реєстрі іноземців Німеччини (AZR) зареєструвалося 727 205 людей, з яких 93% мають українське громадянство. Зазначається, що значна частина, можливо, вирушила до інших країн Європейського Союзу або повернулася в Україну.

Близько 40% українських біженців були неповнолітніми, а жінки становлять 81% зареєстрованих дорослих біженців.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції, вторгнення Росії спричинило масове переміщення людей, у тому числі понад 8 мільйонів українців залишили свої домівки, але перебувають в Україні. Кількість людей, які виїхали з України, перевищила 6 мільйонів.

З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb