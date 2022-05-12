Понад 6 млн громадян поїхали з України через війну, – ООН

Про це пише видання Reuters із посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

Більшість біженців виїхали до ЄС через кордони із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Понад 3,3 мільйони перетнули кордон із Польщею та, за оцінками польського уряду, близько половина із них може залишитись у країні на тривалий час – це створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров’я.

Як зазначають у ООН, ще 8 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями всередині країни.

1 травня міністр туризму Болгарії Христо Проданов посилаючись на дані опитування серед біженців сказав, що майже 90% українців хочуть почати працювати.

Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту.

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