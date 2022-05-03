З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу
Починаючи з 1 червня 2022 року, вимушено переміщені люди з України, які отримали статус тимчасового захисту, отримуватимуть підвищений розмір соціальної допомоги – 449 євро
Про це пише портал visitukraine.today.
Видання повідомляє, що українці працездатного віку одержуватимуть допомогу від центрів зайнятості – Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба реєструватися для пошуку роботи аби отримувати виплати.
Пенсіонери (у Німеччині від 67 років) отримуватимуть соціальну допомогу у соціальних службах при міських адміністраціях чи громадах. Більше інформації про соціальну допомогу з безробіття читайте тут.
Додають, що раніше українці отримували соціальну допомогу дещо більш як 300 євро на місяць для дорослої людини.
- 16 квітня міністр транспорту Німеччини повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців.
- 8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд.
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