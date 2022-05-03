З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу

Про це пише портал visitukraine.today.



Видання повідомляє, що українці працездатного віку одержуватимуть допомогу від центрів зайнятості – Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба реєструватися для пошуку роботи аби отримувати виплати.



Пенсіонери (у Німеччині від 67 років) отримуватимуть соціальну допомогу у соціальних службах при міських адміністраціях чи громадах. Більше інформації про соціальну допомогу з безробіття читайте тут.



Додають, що раніше українці отримували соціальну допомогу дещо більш як 300 євро на місяць для дорослої людини.



16 квітня міністр транспорту Німеччини повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців.

8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд.