Німеччина не встановлюватиме обмеження кількість українських біженців
Міністр транспорту Німеччини повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців
Про це пише Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).
За словами міністра цифрових технологій і транспорту Німеччини Фолькера Віссінґа потік біженців з України значно знизився.
"Кількість людей, які виїжджають до Німеччини поїздами, значно скоротилася у порівнянні з піком на початку війни – з приблизно 8200 до 2500 осіб на день. Проте ми зберігаємо матеріально-технічну та транспортну структуру, тому що не можемо передбачити перебіг війни і в будь-який момент можемо відчути збільшення кількості біженців. Треба очікувати подальшої ескалації та бути готовим. Люди, які потребують допомоги в Україні, повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині", - сказав він.
Міністр не зазначив конкретної цифри, яка могла б бути верхньою межею.
"Німеччина не може і не буде відмовлятися від біженців з України", - повідомив міністр.
- Нагадаємо, 8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд. Станом на 7 квітня у країні було зареєстровано понад 300 000 біженців з України.
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