Німеччина не встановлюватиме обмеження кількість українських біженців

Про це пише Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).



За словами міністра цифрових технологій і транспорту Німеччини Фолькера Віссінґа потік біженців з України значно знизився.



"Кількість людей, які виїжджають до Німеччини поїздами, значно скоротилася у порівнянні з піком на початку війни – з приблизно 8200 до 2500 осіб на день. Проте ми зберігаємо матеріально-технічну та транспортну структуру, тому що не можемо передбачити перебіг війни і в будь-який момент можемо відчути збільшення кількості біженців. Треба очікувати подальшої ескалації та бути готовим. Люди, які потребують допомоги в Україні, повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині", - сказав він.



Міністр не зазначив конкретної цифри, яка могла б бути верхньою межею.



"Німеччина не може і не буде відмовлятися від біженців з України", - повідомив міністр.

Нагадаємо, 8 квітня Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд. Станом на 7 квітня у країні було зареєстровано понад 300 000 біженців з України.