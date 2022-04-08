Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд

Про це пише Deutsche Welle.



За даними видання українські біженці отримають такий же рівень підтримки, як і програма соціального забезпечення "Hartz VI". (Це неофіційна назва базової допомоги по безробіттю). Середній одержувач Hartz VI отримує близько 400 євро на місяць.



За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, з 1 червня біженці з України зможуть отримувати базові соціальні виплати в Німеччині. Також він додав, що включення до базової системи соціального забезпечення Німеччини полегшить українським біженцям інтеграцію та перебування в Німеччині. Українські біженці також матимуть доступ до центрів зайнятості, охорони здоров’я та курсів німецької мови.



Як повідомляє видання, зараз у столиці Німеччини проживає до 60 тисяч українських біженців.



Шольц сказав, що наразі "важко оцінити", як буде розвиватися ситуація з біженцями в наступні місяці, оскільки війна в Україні триватиме.

Нагадаємо, 7 квітня, під час пресконференції, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина може припинити імпорт російського вугілля за 120 днів. Компаніям варто використати цей час для пошуку інших постачальників викопного палива.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Німеччини прибуло понад 300 тисяч українських біженців.