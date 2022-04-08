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Головна біженці з України Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд

Німеччина погодила фінансову підтримку для українських біженців у розмірі €2 млрд

8 квітня, 2022 п'ятниця
09:04
біженці з України Німеччина

Лідери Німеччини домовилися про пакет допомоги для розміщення та інтеграції українських біженців. Він також включає доступ до центрів зайнятості та мовних курсів

Про це пише Deutsche Welle. 

За даними видання українські біженці отримають такий же рівень підтримки, як і програма соціального забезпечення "Hartz VI". (Це неофіційна назва базової допомоги по безробіттю). Середній одержувач Hartz VI отримує близько 400 євро на місяць.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, з 1 червня біженці з України зможуть отримувати базові соціальні виплати в Німеччині. Також він додав, що включення до базової системи соціального забезпечення Німеччини полегшить українським біженцям інтеграцію та перебування в Німеччині. Українські біженці також матимуть доступ до центрів зайнятості, охорони здоров’я та курсів німецької мови.

Як повідомляє видання, зараз у столиці Німеччини проживає до 60 тисяч українських біженців.

Шольц сказав, що наразі "важко оцінити", як буде розвиватися ситуація з біженцями в наступні місяці, оскільки війна в Україні триватиме.

  • Нагадаємо, 7 квітня, під час пресконференції, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина може припинити імпорт російського вугілля за 120 днів. Компаніям варто використати цей час для пошуку інших постачальників викопного палива.

  • З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Німеччини прибуло понад 300 тисяч українських біженців.


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                                    2022,
                                    п'ятниця
                                

                                

                                    8 квітня
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:27


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Михайло Подоляк

                                                                                    

                                                                        

                                        Ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку, - Подоляк
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
09:04


                                    
                                                                            
Оновлено

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Одеса

                                                                                    

                                                                        

                                        Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено обʼєкти інфраструктури, - ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:52


                                    
                                                                            
Ексклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            Ірпінь

                                                                                    

                                                                        

                                        В Ірпінь повертатися зарано, місто необхідно розмінувати, - депутатка міськради про запровадження тривалої комендантської години
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:48


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            метро

                                                                                    

                                                                        

                                        У Києві продовжили рух метро на червоній гілці: потяги курсують від станції "Академмістечко" до "Театральна"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        На Луганщині українські військові знешкодили російський безпілотник "Орлан-10"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
08:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олаф Шольц

                                                                                    

                                                                        

                                        Німеччині потрібен перехідний період у 120 днів, щоб припинити імпорт російського вугілля, - Шольц
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Микола Княжицький

                                                                                    

                                                                        

                                        Жодного рішення державних органів про обмеження мовлення "Еспресо" не було, але технічно це зробив в.о. директора Концерну РРТ і хтось тепер використовує це, - Княжицький
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                        За добу від обстрілів окупантів сталися 24 пожежі в житлових будинках, поблизу Рубіжного й Попасної росіяни намагалися здійснити штурм, - Гайдай
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Україна ЄС

                                                                                    

                                                                        

                                        ЄС планує виділити додаткові €500 млн на закупівлю військового спорядження для України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
07:10


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кіркоров

                                                                                    

                                                                        

                                        Сергій Руденко: Народні і заслужені артисти України на службі у Путіна
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            білоруські військові

                                                                                    

                                                                        

                                        Росіяни завершують відновлення боєздатності підрозділів у районах Брянської та Курської областей. У Білорусі здійснюється відбір так званих добровольців, - Генштаб
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Visa  MasterCard

                                                                                    

                                                                        

                                        Казахстанський Altyn Bank допомагає росіянам оформляти картки Visa та Mastercard в обхід санкцій, - "Схеми"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку

                                                                                    

                                                                        

                                        Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            хімічна атака

                                                                                    

                                                                        

                                        Була проведена відповідна робота. Лікарні готові до порятунку українців після хімічних атак, - Данілов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
06:30


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Лоренцо Пеллегріні

                                                                                    

                                                                        

                                        Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
06:00


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            обстріл Суми

                                                                                    

                                                                        

                                        Сумщину звільнено від російських військ, проводиться розмінування території, - голова ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
06:00


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Ліга Європи

                                                                                    

                                                                        

                                        Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
05:43


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Мелітополь

                                                                                    

                                                                        

                                        Російські війська вкрали разом з вантажівками весь гумвантаж для Мелітополя, - мер
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
05:23


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олексій Данілов

                                                                                    

                                                                        

                                        Чоловіків, які покидали Україну після початку повномасштабної війни в Україні, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд, - Данілов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
04:53


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Буча після звільнення, Київщина

                                                                                    

                                                                        

                                        Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності, - Байден
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
04:34


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Денис Шмигаль

                                                                                    

                                                                        

                                        Україна хоче отримати частину арештованих російських активів у найближчі пів року, - Шмигаль
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
04:04


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Александер Чеферін

                                                                                    

                                                                        

                                        Я б не був серйозним президентом, якби спершу говорив у медіа, а вже потім звертався до виконкому, - очільник УЄФА Чеферін про виключення Росії з організації
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
03:52


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Тимчасові переселенці на Львівському вокзалі

                                                                                    

                                                                        

                                        В Україні офіційно зареєстровано більше ніж 500 тис. нових вимушених переселенців
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
03:17


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олександр Усик

                                                                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Олександр за тиждень війни втратив 10 кг, - дружина Усика про форму боксера
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
02:37


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів

                                                                                    

                                                                        

                                        Україна перетворилась на одну з найбільш замінованих країн світу, - Верещук
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
02:07


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Скабєєва

                                                                                    

                                                                        

                                        Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 7 квітня
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            ірпінь

                                                                                    

                                                                        

                                        В Ірпені до 11 квітня ввели комендантську годину
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Одеса пляж міна

                                                                                    

                                                                        

                                        Росія завдала ракетний удар по Одещині з моря: вражено об'єкти інфраструктури
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Каховське водосховище

                                                                                    

                                                                        

                                        На Каховському водосховищі окупанти розстріляли човен з мирними людьми, які намагались втекти з Херсонщини
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Тбілісі

                                                                                    

                                                                        

                                        У Грузії одну з площ столиці можуть перейменувати на честь Героїв України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Герой України

                                                                                    

                                                                        

                                        Зеленський відзначив нагородами 344 військових, п’ятьом присвоїв звання Героя України
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            санкції проти Росії

                                                                                    

                                                                        

                                        Країни ЄС схвалили нові санкції проти Росії, серед них й ембарго на імпорт вугілля
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            окупанти

                                                                                    

                                                                        

                                        На Херсонщині росіяни згвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Латвія

                                                                                    

                                                                        

                                        9 травня у Латвії буде днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            окупанти Маріуполь

                                                                                    

                                                                        

                                        Катували й підпалили. На Харківщині знайшли тіла трьох замордованих російськими окупантами мешканців
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
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                                            Фінляндія

                                                                                    

                                                                        

                                        Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року, - ЗМІ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                    

                                

                                    2022,
                                    четвер
                                

                                

                                    7 квітня
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
23:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Зеленський

                                                                                    

                                                                        

                                        У Маріуполі російські пропагандисти готують "дзеркальну відповідь" на те, що відбулось у Бучі, - Зеленський
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
23:49


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Олексій Данілов

                                                                                    

                                                                        

                                        В Україні оприлюднять реєстр колаборантів, - Данілов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
23:35


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Засідання Генасамблеї ООН

                                                                                    

                                                                        

                                        Росія погрожувала дипломатам ООН перед призупинкою її участі у Раді з прав людини - СNN
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
23:33


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        До Києва повертаються дипломатичні представники інших держав, - Зеленський
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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