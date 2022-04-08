Німеччині потрібен перехідний період у 120 днів, щоб припинити імпорт російського вугілля, - Шольц
7 квітня, під час пресконференції, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина може припинити імпорт російського вугілля за 120 днів
Про це пише Leeuwarder Courant.
Канцлер додав, що компаніям варто використати цей час для пошуку інших постачальників викопного палива і що було б "добре, якби це запрацювало швидше" (припинити імпорт російського вугілля).
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек раніше цього тижня заявив, що Німеччина "має велику проблему", якщо санкції означатимуть негайну заборону імпорту вугілля, включаючи заборону на судна, які вже в дорозі.
- Раніше Німеччина домоглася того, щоб ембарго ЄС на російське вугілля перенесли з липня на серпень.
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