Німеччина планує дозволити українським біженцям обмінювати гривні на євро впродовж трьох місяців, - Reuters

Про це пише Reuters.



Згідно з планом, уряд візьме на себе ризики курсу від комерційних кредиторів, які зазвичай відмовляються обмінювати українську валюту після російського вторгнення в Україну 24 лютого.

На це Міністерство фінансів готове виділити 52,5 мільйона євро (56,13 мільйона доларів), повідомляють у листі міністра Флоріана Тонкара до бюджетного комітету парламенту.



"З початку війни в Україні обмін української національної валюти фактично зайшов у глухий кут, оскільки комерційні банки побоюються високих втрат від курсу", – йдеться у листі до комітету.



Вимушено переміщені люди з України зможуть обмінювати банкноти номіналом до 10 000 гривень (339 доларів) на євро протягом трьох місяців.



За даними видання, Національний банк України призупинив біржі, щоб захистити свої обмежені валютні резерви після початку російського вторгнення. Це означало, що кредитні установи ЄС не бажали здійснювати обміни гривні через обмежену конвертованість банкнот та ризику обмінного курсу.



На початку квітня, у межах гуманітарної допомоги Європейська комісія запропонувала дозволити українським біженцям конвертувати гривню в євро. До 300 євро на людину. (1 долар = 0,9353 євро або 1 долар = 29,5 000 гривень).

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня оголосила про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.

20 квітня Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року.

Міністр транспорту Німеччини 16 квітня повідомив, що уряд не має наміру встановлювати жодні обмеження щодо приймання українських біженців.