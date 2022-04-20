Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року, далі - від газу, - Бербок

Про це повідомляє Reuters.

"Німеччина повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.

За її словами, відмова Німеччини від російської нафти пройде в два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року – до нуля.

"Потім в рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.

Нагадаємо, впродовж тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.

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