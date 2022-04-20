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Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року, далі - від газу, - Бербок

20 квітня, 2022 середа
18:50
Економіка Анналена Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року

Про це повідомляє Reuters.

"Німеччина повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.

За її словами, відмова Німеччини від російської нафти пройде в два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року – до нуля.

"Потім в рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.

  • Нагадаємо, впродовж тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.

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Німеччина
нафта
ембарго
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