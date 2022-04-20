Впродовж тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Обсяги, які спрямовуються в Азію з портів на узбережжях Чорного моря, Балтії та Арктики, впали до найнижчого рівня за два місяці.

Загалом 30 танкерів завантажили з російських експортних терміналів близько 21,8 млн барелів. Таким чином, середні морські потоки нафти становили 3,12 млн барелів на добу, що на 25% менше порівняно з попереднім тижнем.

За нинішніх ставок експортного мита на сиру нафту, такі тижневі поставки принесуть Кремлю близько 181 млн дол, що на 60 млн доларів менше, ніж тижнем раніше.

Хоча таке падіння експортних потоків є суттєвим, воно лише повертає їх до рівня березня, зауважує Bloomberg. Цифри також можуть коливатися залежно від погоди в портах.

Протягом тижня спостерігалося скорочення експорту нафти з усіх чотирьох експортних регіонів РФ. Так, поставки нафти Urals і Siberian Light з терміналів у Балтійському та Чорному морях скоротилися на 770 тис. барелів на добу, або на 30%. При цьому, експорт з чорноморського порту Новоросійськ обвалився майже на 60%.

Обсяги поставок з трьох східних терміналів країни на узбережжі Тихого океану скоротилися на 205 тисяч барелів на добу, або на 17%. Вантажі з Мурманська, де переробляється нафта, вироблена вздовж арктичного узбережжя, також знизилися, і скоротилися на 57 тисяч барелів на добу, або на 15%.

Нагадаємо, ЄС обговорює наступний пакет санкцій проти Росії, у якому, зокрема, передбачено і ембарго на постачання нафти.

8 квітня країни Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед яких виявилося ембарго на імпорт вугілля та експорт через порти ЄС.

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