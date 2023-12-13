Єврокомісія розблокувала 10,2 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС
В Єврокомісії стверджують, що рішення не пов’язане з погрозами Орбана накласти вето на рішення про фінансову та політичну підтримку України, яке розглядатиметься 14 грудня на саміті ЄС
Про це пише угорське видання Nepszava.
Сьогодні, 13 грудня, Єврокомісія визнала реалізацію судової реформи Угорщини, в результаті чого розблокувала 10,2 млрд євро, які були заморожені рік тому через занепокоєння щодо верховенства права в країні. Це частина коштів, решта, близько 12 мільярдів, залишаються заблокованими, оскільки Угорщина ще не запровадила умови верховенства права та боротьби з корупцією.
В офіційному поясненні Єврокомісії йдеться, що розблокування не пов’язане з погрозами прем’єра Угорщини Орбана накласти вето на рішення про фінансову та політичну підтримку України, яке розглядатиметься завтра, 14 грудня, на саміті ЄС у Брюсселі.
Щоправда, лідери чотирьох домінуючих фракцій Європарламенту висловили стурбованість позитивною оцінкою судової реформи в Угорщині в листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Оскільки законодавчі поправки ще не були застосовані, а лише ухвалені.
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Угорщина готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд
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